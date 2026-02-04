DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise Januar nach Ländern (Vorabschätzung)
=== gg Vormonat gg Vorjahr +/- Prozent +/- Prozent Jan 26 Dez 25 Jan 26 Dez 25 Eurozone-21* -0,5 +0,2 +1,7 +2,0 Belgien -1,5 +0,3 +1,4 +2,2 Bulgarien +0,6 +0,1 +2,3 +3,5 Deutschland -0,1 +0,2 +2,1 +2,0 Estland k.A. -0,4 k.A. +4,0 Finnland -0,2 +0,2 +1,0 +1,7 Frankreich -0,4 +0,1 +0,4 +0,7 Griechenland -0,8 +0,1 +2,8 +2,9 Irland -0,9 +0,6 +2,6 +2,7 Italien -1,0 +0,2 +1,0 +1,2 Kroatien +0,1 -0,3 +3,6 +3,8 Lettland -0,3 0,0 +2,6 +3,4 Litauen +1,2 -0,2 +2,8 +3,2 Luxemburg -1,3 -0,2 +1,6 +3,3 Malta -0,4 -0,4 +2,5 +2,5 Niederlande -1,3 +0,2 +2,2 +2,7 Österreich -0,8 +0,5 +2,0 +3,8 Portugal -1,1 0,0 +1,9 +2,4 Slowakei +1,9 -0,3 +4,2 +4,1 Slowenien -0,5 +0,1 +2,4 +2,6 Spanien -0,7 +0,3 +2,5 +3,0 Zypern +0,2 -0,4 +1,7 +0,1 ===
* Seit dem 1. Januar 2026 ist Bulgarien Mitglied der Eurozone.
- k.A. = keine Angaben
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
