EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TKMS AG & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TKMS AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort: https://ir.tkmsgroup.com/publicationspublication
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort: https://ir.tkmsgroup.com/publicationspublication
04.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TKMS AG & Co. KGaA
|Werftstraße 112-114
|24143 Kiel
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tkmsgroup.com
|Ende der Mitteilung
EQS News-Service
2271292 04.02.2026 CET/CEST
