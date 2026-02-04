Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 4 février 2026) - La Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV) a le plaisir d'annoncer la nomination de Lorraine Audsley au poste de présidente et cheffe de la direction de sa filiale, la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada (CFUEC), à compter du 24 février 2026.

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Audsley assurera le leadership stratégique et la supervision opérationnelle de la CFUEC dans la mise en œuvre d'initiatives de financement à fort impact pour le compte du gouvernement du Canada, notamment le Crédit d'urgence pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane (CGETDD) de 10 milliards de dollars. Ce programme fournit du financement aux grandes entreprises canadiennes touchées par les nouveaux droits de douane et les contre-mesures, en vigueur ou envisagés et qui rencontrent des difficultés à accéder aux sources traditionnelles de financement du marché.

Sa nomination survient à un moment charnière, alors que la CFUEC joue un rôle central dans le soutien des industries stratégiques canadiennes en période de pressions économiques. Le leadership de Mme Audsley renforce l'accent mis par la société sur une saine gérance, une exécution rigoureuse et la responsabilisation dans la gestion d'importants actifs publics, dans un contexte commercial mondial de plus en plus complexe.

Depuis sa création en 2020, la CFUEC a développé une expertise approfondie dans la conception et l'administration de programmes de financement complexes visant à soutenir des priorités nationales clés. Elle continue de contribuer à la résilience et à la compétitivité des industries stratégiques canadiennes, tout en protégeant les intérêts des contribuables grâce à une gestion active de son portefeuille et à une gouvernance rigoureuse.

Avant de se joindre à la CFUEC, Mme Audsley a occupé plusieurs postes de haute direction à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et à Exportation et développement Canada, notamment ceux de cheffe de la gestion des risques, cheffe du crédit et cheffe du développement durable. À ce titre, elle a dirigé la souscription financière, l'adjudication du crédit, les prêts spéciaux, la supervision de portefeuille, la gestion des risques d'entreprise, ainsi que la gestion des risques climatiques et la supervision des politiques en matière de droits de la personne.

Mme Audsley détient une maîtrise ès sciences en finance de la Henley Business School de l'Université de Reading et a complété le Advanced Management Programme de l'INSEAD Business School.

« Lorraine possède une expérience exceptionnelle en leadership ainsi qu'une expertise approfondie en gestion des risques, en souscription financière et en structuration de transactions », a déclaré Elizabeth Wademan, présidente et cheffe de la direction de la CDEV. « Son parcours sera déterminant pour permettre à la société de continuer à remplir son mandat avec rigueur, intégrité et responsabilisation. »

« Je suis heureuse d'être nommée présidente et cheffe de la direction de la CFUEC », a affirmé Lorraine Audsley. « La CFUEC joue un rôle essentiel dans la gestion de programmes fédéraux de financement à grande échelle destinés à soutenir des entreprises canadiennes par ailleurs viables, mais confrontées à des perturbations extraordinaires des marchés. Je suis pleinement engagée envers le mandat de la société et envers sa réussite, pour le bénéfice des Canadiens et pour la prospérité à long terme de notre pays. »

Faits en bref

Créée en 2020 par la CDEV, la CFUEC administre le Programme de crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE), mis en place en réponse aux répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, ainsi que le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane (CGETDD), qui soutient les grandes entreprises canadiennes affectées par les nouveaux droits de douane et les contre-mesures connexes, en vigueur ou envisagés.

Depuis son lancement le 15 avril 2025, le CGETDD a accordé deux prêts totalisant 515 millions de dollars: 400 millions de dollars à Algoma Steel Inc. et 115 millions de dollars à Arctic Canadian Diamond Company Ltd., une filiale de Burgundy Diamond Mines Ltd.

La CDEV fournit au gouvernement du Canada les services consultatifs financiers spécialisés dont il a besoin pour faire avancer ses intérêts commerciaux les plus complexes et divers. Depuis plus de 40 ans, la CDEV, une société d'État fédérale, est l'entité de choix pour les transactions financières critiques nécessaires pour aider le Canada à atteindre ses objectifs et à maximiser la valeur des actifs du gouvernement.

Cette nomination, effective le 24 février 2026, est le résultat d'un processus rigoureux de recherche national et compétitif mené par le conseil d'administration indépendant de la CFUEC.

Pour en savoir plus sur la CFUEC: https://ceefc-cfuec.ca/

