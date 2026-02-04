Aachen (ots) -FEV hat als führender Entwicklungspartner gemeinsam mit Daimler Buses den ersten Reisebus mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb realisiert. Ausgangspunkt des für Erprobungszwecke vorgesehenen Technologieträgers "H2 Coach" war ein konventioneller Reisebus der Marke Setra. Die Entwicklung markiert einen wichtigen Schritt hin zu lokal emissionsfreien Langstreckenfahrten: kurze Betankungszeiten, Reichweiten von mindestens 800 Kilometern pro Tankfüllung und ein geräuscharmer Betrieb unterstreichen die Praxistauglichkeit.Daimler Buses und FEV führten gemeinsam die vollständige Systemtransformation vom Dieselantrieb zum Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug durch. Nach Erstellung des Gesamtfahrzeugkonzeptes übernahm FEV die mechanische sowie E/E-Integration. Eine Besonderheit: die eingesetzten Einzelkomponenten - darunter Brennstoffzelle, Hochvolt-Komponenten (u. a. Batterie und E-Motor) H2-Tankbaugruppen, Steuergeräte inklusive Software - stammten aus unterschiedlichen Technologieplattformen von Daimler Buses und Daimler Truck. FEV integrierte die Systeme zu einem funktionsfähigen Antriebsstrang in das Gesamtfahrzeug.Ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung war das Thema Sicherheit. Es wurden Maßnahmen für verschiedene Crash-Lastfälle sowie für funktionale-, Hochvolt- und Wasserstoff-Sicherheit erarbeitet."Der 'H2 Coach' demonstriert eindrucksvoll, wie sich komplexe Subsysteme zu einem erprobungsfähigen, sicheren Gesamtfahrzeug integrieren lassen, wenn Fahrzeug-, Powertrain und E/E-Kompetenz aus einer Hand kommen", sagt Klaus Wolff, Vice President Project Management bei FEV. "Mit unserem One-Stop-Shop-Ansatz lieferten wir unserem Kunden schnell und effizient die gewünschte maßgeschneiderte Lösung - vom Konzept bis zur Zulassung."Nach erfolgreicher TÜV-Abnahme und bestandenen EMV-Prüfungen übergab FEV das Fahrzeug im Sommer 2025 nach rund zwei Jahren gemeinsamer Projektlaufzeit an Daimler Buses.Leistungskennzahlen "H2 Coach":Cellcentric-Brennstoffzellenaggregat mit 300 kW elektrischer Leistung-Zwei H2-Tanks mit insg. 46 kg Kapazität-Zentralmotor mit 320 kW Dauer- bzw. 400 kW Maximalleistung-Integriertes Batteriesystem zur Zwischen- und Spitzenlastspeicherung"Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der vergangenen Monate war die offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Daimler Buses", fasst Wolff das erfolgreiche Projekt zusammen.Download der Pressemitteilung: https://fev.group/72fb15Medienkontakt:Marius Strasdat, T.: +49 241 5689-6452Original-Content von: FEV Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147479/6210278