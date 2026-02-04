KI-Tools sind deutlich günstiger als junge Talente, die nicht nur ein monatliches Gehalt, sondern auch eine aufwendige Einarbeitung brauchen. Damit sägen Unternehmen langfristig allerdings am eigenen Ast. Immer mehr Unternehmen übertragen Aufgaben, die früher von Berufsanfänger:innen übernommen wurden, auf KI-Systeme. Die Folgen sind nicht nur für junge Akademiker:innen spürbar. Auch erfahrene Fachkräfte leiden zunehmend unter der neuen Arbeitssituation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
