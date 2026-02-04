Datum der Anmeldung:
30.01.2026
Aktenzeichen:
B4-29/26
Unternehmen:
Goldschmaus Convenience GmbH & Co. KG, Garrel; Erwerb eines wesentlichen Vermögensteils der Hein-Unternehmensgruppe (Hasbergen) im Wege eines Asset Deal
Produktmärkte:
Rohwürste Brühwürste Schinken Aufschnittware Spezialitäten und Convenience-Produkte
