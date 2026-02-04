Datum der Anmeldung:
30.01.2026
Aktenzeichen:
B9-29/26
Unternehmen:
DB InfraGO AG (D); Bayernhafen GmbH & Co. KG (D); Erwerb von Anteilen an und Kontrolle über der TriCon Container Terminal Nürnberg GmbH (D)
Produktmärkte:
Hafendienstleistungen, Umschlagdienstleistungen
