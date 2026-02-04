München (ots) -Die ersten Olympischen Winterspiele in Europa seit zwölf Jahren stehen vor der Tür, und die ARD berichtet umfangreich crossmedial auf allen Ausspielwegen aus Mailand und Cortina.Offizieller Start für das bedeutendste Großereignis dieses Winters ist am Freitag, 6. Februar 2026, die große Eröffnungsfeier im San Siro Stadion in Mailand. Die ARD überträgt live im Ersten und in der ARD Mediathek ab 20:00 Uhr. Tom Bartels kommentiert die mit großer Spannung erwartete Veranstaltung gemeinsam mit Italien-Kenner, Journalist und Moderator Giovanni di Lorenzo, der selbst ein großer Wintersportfan ist.Los geht es mit den Olympia-Übertragungen im Ersten an dem Tag bereits um 18:00 Uhr. Esther Sedlaczek moderiert live aus dem Sendestudio in Mainz, an ihrer Seite an dem Abend Doppel-Olympiasiegerin Katarina Witt. Während der Countdown auf die Eröffnungsfeier läuft, gibt es mit Eishockey (Vorrunde Frauen) und Curling (Mixed Doppel) bereits die ersten sportlichen Live-Bilder von diesen Olympischen Spielen. Außerdem sind Schaltgespräche zu den ARD-Experten Felix Neureuther, Sven Hannawald, Mariama Jamanka und Erik Lesser in die Olympia-Orte Cortina d'Ampezzo, Antholz, Bormio und Val die Fiemme, wo die Eröffnung ebenfalls gefeiert wird. Im Studio bei Esther Sedlaczek sind außerdem die Sportfreunde Stiller zu Besuch und präsentieren live den ARD-Olympiasong "Ti amo italiano".Am Samstag, 7. Februar, begrüßt Stephanie Müller-Spirra ab 11:00 Uhr die Olympiafans zum ersten kompletten Olympia-Sendetag (bis 23.00 Uhr) in der ARD. Highlights sind die Medaillenentscheidungen bei der Abfahrt der Männer, beim Skispringen und Skilanglauf der Frauen und beim Snowboard Big Air der Männer. Dazu Eishockey Frauen Deutschland gegen Japan, die ersten Läufen im Rodeln bei den Männern, Curling und Eiskunstlaufen. Damit wartet ein vielfältiges und buntes Programm im Ersten und in der ARD Mediathek mit bis zu 16 Stunden täglich. Insgesamt hat Das Erste an neun Sendetagen ca. 120 Stunden Olympia im Programm. Das digitale Gesamtpaket ist so umfangreich wie noch nie bei Olympischen Winterspielen, das Livestream-Angebot in der ARD Mediathek umfasst bis zu 700 Stunden und damit über 150 Stunden mehr als noch vor vier Jahren bei den Winterspielen in Peking. Hier startet Olympia auch schon früher, mit den ersten Live-Übertragungen vom Curling ab heute Abend. Eine vollumfängliche Olympia Berichterstattung gibt es auch im Radio auf den ARD Hörfunk Wellen.Federführer für die Übertragungen von den Olympischen Winterspielen in der ARD sind der Bayerische Rundfunk und der Mitteldeutsche Rundfunk. Ausführliche Informationen rund um das crossmediale Gesamtangebot der ARD zu den Mailand Cortina 2026 unter: Olympia 2026 in der ARD (https://pressekits.daserste.de/olympia-2026).Pressekontakt:BR Pressestelle, Christian Dück,E-Mail: christian.dueck@br.de, Tel.: 089/5900 10575undARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6210345