Die Aktien von Zalando gerieten zuletzt unter Druck, nachdem erneute Sorgen hinsichtlich der Expansion von Social-Commerce-Plattformen, insbesondere TikTok Shop, in den europäischen Mode-E-Commerce aufkamen. Bislang hatte der Social-Commerce-Sektor Schwierigkeiten, starke Discovery- und Engagement-Raten in skalierbare Unit Economics umzuwandeln, verbunden mit Herausforderungen im Bereich Fulfillment, Stückkosten, und Retouren. Die Strategie von Zalando hat hieraus Lehren gezogen und kombiniert integrierte Discovery-Kompetenzen über About You mit einem skalierbaren Plattform- und Infrastrukturmodell. ZEOS (Zalando E-Commerce-Operating-System) untermauert diese Positionierung, indem es eine Multichannel-Monetarisierung über die Frontend-Grenzen hinaus ermöglicht. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und unser Kursziel von 39,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zalando-se
