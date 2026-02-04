Oslo ist die Hauptstadt mit dem weltweit höchsten E-Auto-Anteil. Was bisher kaum bekannt war: An öffentlichen AC-Ladern zahlten die Hauptstädter bisher nach Zeit. Nun ändert die Stadt das Preismodell, streicht die Zeit aber nicht gänzlich als Kriterium - schließlich muss bei der Menge an E-Autos in Oslo an den Ladesäulen schnell rotiert werden. Was Deutschland davon lernen kann. Norwegen gilt bereits lange als Elektroauto-Vorzeigeland und untermauerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
