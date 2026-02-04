Die Aktie des Werkzeugherstellers und Dividendenkönig Illinois Tool Works ist nach zufriedenstellenden Quartalszahlen auf ein neues Allzeithoch geklettert. Die schlechten Nachrichten nehmen Überhand ... In den vergangenen Tagen dürfte sich bei vielen Anlegerinnen und Anlegern der Eindruck verfestigt haben, der Markt würde nur noch eine Richtung, und zwar nach unten kennen: Erst der historische Silber-Crash am vergangenen Freitag, dann der Einbruch von Software-Aktien. Dazu schwache Kursreaktionen auf Quartalszahlen wie zum Beispiel bei AMD, Novo Nordisk und PayPal. Doch inmitten der Flut an schlechten Nachrichten gibt es auch gute Neuigkeiten - und Indizien dafür, dass der Aktienmarkt nicht …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE