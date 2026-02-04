Bei vielen von Anlegern heißbegehrten Aktien ist es in den vergangenen Tagen zu massiven Abschlägen gekommen. Die Papiere von Novo Nordisk und PayPal sind um über 20 Prozent abgestürzt. Noch schlimmer erwischte es Silber, bei dem es am Freitag zu einem Einbruch von über 30 Prozent kam. Ist das alles noch normal? Und die wichtigere Frage: Wie geht es jetzt weiter?Dass Silber nach dem steilen schnellen Anstieg der vergangenen Wochen auch scharf korrigieren kann, war erwartet worden. Aber dass es binnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär