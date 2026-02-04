Anzeige / Werbung

PayPal Q4 2025-Ergebnisse: Schwache Zahlen und weitere Herausforderungen

PayPal ist mit einem enttäuschenden vierten Quartal 2025 ins neue Jahr gestartet und hat damit die Märkte kalt erwischt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn je Aktie blieben hinter den Erwartungen zurück, während sich das Wachstum im wichtigen Checkout-Geschäft deutlich verlangsamte. Besonders die schwache Dynamik im US-Einzelhandel und internationale Gegenwinde setzen dem Zahlungsriesen zu. Anleger reagierten nervös: Die Aktie verlor nach der Veröffentlichung zeitweise mehr als 20 % an Wert. Analysten sprechen nun von einer Phase erhöhter Unsicherheit, in der PayPal seinen Wachstumskurs neu justieren muss.

Auch der Ausblick sorgt für zusätzliche Skepsis. Das Management prognostiziert für 2026 Ergebnisse unter den bisherigen Markterwartungen und verweist auf anhaltenden Druck durch Konsumflaute, hohe Zinsen und einen schwächeren Arbeitsmarkt. Gleichzeitig setzt PayPal auf strategische Veränderungen und einen Führungswechsel, um das Kerngeschäft zu stabilisieren. Kurzfristig bleibt das Umfeld jedoch herausfordernd, insbesondere im preissensiblen Einzelhandelssegment. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen sein Checkout-Geschäft wieder beschleunigen und neue Wachstumsimpulse setzen kann. Die kommenden Quartale dürften richtungsweisend für das Vertrauen der Investoren werden.

