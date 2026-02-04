© Foto: Frank Rumpenhorst - picture-alliance / dpaLilly meldete ein starkes Umsatzwachstum im vierten Quartal 2025 dank Mounjaro und Zepbound und gibt ambitionierte Prognosen für 2026.Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat im vierten Quartal 2025 den Umsatz um 43 Prozent auf 19,3 Milliarden US-Dollar gesteigert. Wachstumstreiber waren vor allem die Medikamente Mounjaro und Zepbound. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 7,39 US-Dollar, was einem Plus von 51 Prozent entspricht. Auf Non-GAAP-Basis erhöhte sich der Wert um 42 Prozent auf 7,54 US-Dollar, einschließlich 52 Cent aus übernommenen IPR&D-Kosten. "2025 war ein wichtiges Jahr für Lilly", erklärte David A. Ricks, Vorstandsvorsitzender und CEO. "Wir haben Millionen weiterer Patienten erreicht - …Den vollständigen Artikel lesen
