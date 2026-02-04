Tobias Braun wurde vom internationalen Industrieversicherer Starr zum Regional Manager Deutschland ernannt. Er soll die Aktivitäten von Starr in Deutschland weiterentwickeln und Beziehungen im Markt ausbauen. Starr Europe Insurance Limited hat Tobias Braun zum Regional Manager Deutschland ernannt. Braun ist in Hamburg ansässig und verantwortet dort die Weiterentwicklung der Aktivitäten von Starr in Deutschland sowie den Ausbau der Beziehungen im Markt, wie der Industrieversicherer mitteilt. Den vollständigen Artikel lesen ...
