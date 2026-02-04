Der Silberpreis hat nach einer spektakulären Rallye Ende Januar einen deutlichen Rücksetzer erlebt, was unter Anlegern die Frage aufwirft, ob die jüngste Aufwärtsbewegung ihr Ende gefunden hat oder ob langfristig weiterhin steigende Kurse möglich sind. Tatsächlich weist der aktuelle Markt eine Reihe von Anzeichen für eine angespannte Versorgungslage auf: Am physischen Spotmarkt wird Silber derzeit zu höheren Preisen gehandelt als kurz laufende Silber-Futures ...Den vollständigen Artikel lesen ...
