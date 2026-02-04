Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ6E7M3, Wertpapier-Name: TurboP O.End Coin 345,957163, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ8P4C1, Wertpapier-Name: TurboP O.End Coin 234,876523, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ6FQP4, Wertpapier-Name: TurboP O.End Coin 329,017393, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ6WQ80, Wertpapier-Name: TurboP O.End Coin 208,4689, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UJ54DY5, Wertpapier-Name: TurboP O.End Coin 494,509375, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000UQ6WQ80 04.02.2026 08:03:59 2.300 1,73 EUR 2,66 EUR
DE000UQ8P4C1 04.02.2026 08:05:03 2.000 3,93 EUR 4,86 EUR
DE000UJ6E7M3 04.02.2026 08:05:28 2.500 13,32 EUR 14,24 EUR
DE000UJ54DY5 04.02.2026 08:05:57 2.000 25,87 EUR 26,80 EUR
DE000UJ6FQP4 04.02.2026 08:05:59 1.500 11,89 EUR 12,82 EUR
