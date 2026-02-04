Eigentlich starke Zahlen, doch der Ausblick hätte höhner ausfallen müssen: Der US-Chipkonzern AMD verliert am Mittwoch vorbörslich rund neun Prozent. Anleger hatten im KI-Boom noch mehr erwartet. Dabei wächst die Nachfrage nach Rechenzentrums- und KI-Chips weiter kräftig. Ein Chipkonzern schlägt die Erwartungen beim Umsatz, profitiert vom KI-Boom, gehört zu den wichtigsten Nvidia-Rivalen - und trotzdem gerät die Aktie massiv unter Druck. Der US-Chipkonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
