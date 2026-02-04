© Foto: Dall-EBitcoin zieht den Krypto-Markt weiter nach unten, technische Warnsignale mehren sich und es bleibt die Frage, ob vor einer Erholung erst noch ein tieferer Absturz wartet.Der Ausverkauf am Krypto-Markt setzt sich zur Wochenmitte fort. Bitcoin notiert am Mittwochmittag rund 2,8 Prozent tiefer bei etwa 76.000 US-Dollar. Auch die großen Altcoins stehen weiter unter Druck: Ethereum verliert 1,73 Prozent auf rund 2.250 US-Dollar, während Solana mit einem zusätzlichen Minus von rund 6 Prozent den stärksten Rückgang unter den Top-Coins verzeichnet. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste damit deutlich. Bitcoin liegt rund 15 Prozent im Minus, Ethereum und Solana haben jeweils etwa 25 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
