Nach dem markigen Jahresendspurt 2025 liefert auch der Januar bei den E-Auto-Zulassungen ein solides Ergebnis: Zum Jahresanfang hat das Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 42.692 neue E-Autos registriert - was starken 22 Prozent Marktanteil entspricht. Im Jahresschnitt 2025 machten die reinen E-Autos (BEV) in Deutschland einen Anteil von 19,1 Prozent am Gesamtmarkt aus. Das zeigt unsere 2025er Bilanz anhand der KBA-Zahlen. Schon im Dezember ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
