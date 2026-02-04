© Foto: adobe.stock.comDie Achterbahnfahrt beim Goldpreis geht weiter: Nach dem Absturz meldet sich das Edelmetall zur Wochenmitte mit einem Mega-Comeback zurück - und könnte jetzt neu durchstarten.Goldpreis startet Mega-Comeback Der Goldpreis steigt zur Wochenmitte rasant auf 5.000 US-Dollar. Der Crash der letzten Tage scheint verdaut. Das Edelmetall ist zurück in der Erfolgsspur. So ganz überraschend kam das Comeback nicht, gelang es Gold doch während des Abverkaufs, entscheidende Unterstützungen zu verteidigen. Zudem folgte die Goldpreisentwicklung einem bekannten Muster - Preisschwäche wird gekauft. Deutlich spektakulärer verläuft das Comeback des Silberpreises. Der Verlauf ist ganz ähnlich; nur eben …Den vollständigen Artikel lesen
