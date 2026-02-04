China will den Aufbau eines einheitlichen Binnenmarkts weiter vorantreiben und den privaten Konsum ankurbeln. Wie Vize-Finanzminister Liao Min am Mittwoch erklärte, will das Land seine Wirtschaft dafür auch weiter öffnen. Dieses Vorgehen könnte dafür sorgen, dass ausgewählte China-Aktien im Jahr 2026 einen kräftigen Turnaround hinlegen werden.China verlagert seinen Fokus zunehmend auf neue Wachstumstreiber, um eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu erreichen. Dabei spiele der Ausbau eines einheitlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
