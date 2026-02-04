20,3 Prozent. So lautete die Schreckensbilanz des gestrigen Handelstages bei PayPal. Zahlen, Ausblick und ein mit sofortiger Wirkung gefeuerten Chef bilden die Giftmischung für den jüngsten Kurssturz. Und der nächste Gegenwind steht bereits parat, denn jetzt knöpfen sich die Analysten den Bezahldienstleister vor.Der Kurseinbruch bei PayPal hallt an der Wall Street auch heute deutlich nach. Gleich mehrere große Häuser haben ihre Kursziele für PayPal teils massiv zusammengestrichen. Die Anpassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
