hier

Der Windkraftanlagenbauer hat von OX2, einem schwedischen Projetentwickler für erneuerbare Energien, einen Auftrag über die Lieferung und Installation von 27 Turbinen des Typs N163/6.X (Gesamtleistung 189 MW) erhalten. Der Auftrag umfasst außerdem noch ein Servicevertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Die Anlagen in der sogenannten Kaltklimavariante mit Anti-Icing-System werden im Windpark Fageråsen errichtet. Der in der mittelschwedischen Region Dalarna gelegene Windpark soll 2028 ans Netz gehen. Das Fageråsen-Projekt stärkt Position von Nordex in den "Kaltklima-Märkten" wie Nordeuropa. Die Nordex-Aktie war jahrelang ein echter Bremsklotz in vielen Depots. Der Titel war vor geraumer Zeit sogar schon mal zu Gast in unserer Serie Finger weg!. Wer den Titel im Portfolio hatte, durfte sich regelmäßig über die unterdurchschnittliche Perfomance ärgern. Dass ist seit 11 Monaten vorbei, denn seit Februar 2025 hat sich ein Aufwärtstrend etabliert. Das hat das KGV allerdings auch schon auf 25 getrieben.Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie