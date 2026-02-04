TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 4. Februar 2026 / CHAR Technologies Ltd. ("CHAR Tech" oder "das Unternehmen") (TSXV:YES) (FWB:68K), ein führender Anbieter von nachhaltigen Biomasse-Energielösungen, gab heute bekannt, dass es eine formelle Lizenzvereinbarung für technologisches Knowhow mit GazoTech SAS ("GazoTech"), einem in Frankreich ansässigen Energieentwickler, geschlossen hat, um den Einsatz der Technologie von CHAR Tech in Frankreich und ausgewählten europäischen Märkten zu unterstützen.

Die Vereinbarung folgt auf die jüngsten Fortschritte bei der Inbetriebnahme der Anlage für erneuerbare Energien von CHAR Tech in Thorold und ergänzt die laufende Entwicklung größerer Projekte des Unternehmens in Nordamerika.

Im Rahmen der Vereinbarung ist CHAR Tech der Lizenzgeber seiner proprietären Hochtemperatur-Pyrolyse-Technologie ("HTP") und gewährt GazoTech eine Knowhow-Lizenz für Projekte, die in Frankreich sowie bestimmten weiteren europäischen Märkten entwickelt werden, vorbehaltlich der projektbezogenen Anwendung der lizenzierten Technologie.

GazoTech hat mehrere Projekte in Frankreich, die sich in der Entwicklung befinden, darunter insbesondere:

- Eine industrielle Integrationsmöglichkeit, bei der Abfallbiomasse in Synthesegas umgewandelt wird, um den industriellen Wärmeenergiebedarf zu decken und gleichzeitig Biokohlenstoff für metallurgische Anwendungen zu produzieren; und

- das Projekt Bio-Méthane Provence ("BMP"), das sich am Standort einer ehemaligen Biomasse-Kraftwerksanlage befindet und von GazoTech zusammen mit wichtigen Projektpartnern vorangetrieben wird.

Beide Unternehmen gehen davon aus, dass diese Projekte die Entwicklungs- und Umsetzungsphase durchlaufen werden, wobei weitere Details bekannt gegeben werden, sobald wichtige Projektmeilensteine erreicht sind.

"Die Zusammenarbeit mit dem Team von GazoTech war in den letzten Jahren äußerst kooperativ", sagte Andrew White, Chief Executive Officer von CHAR Tech. "Es hat eine Reihe von Projekten in Frankreich effizient vorangetrieben, und wir sehen eine große Chance, die Entwicklungs- und technischen Fähigkeiten zu nutzen, um HTP-Projekte in Frankreich und im Laufe der Zeit in ganz Europa umzusetzen."

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CHAR Tech, um deren HTP-Technologie in Frankreich und Europa einzuführen", sagte Maël Disa-Vingataramin, CEO von GazoTech. "Die Möglichkeit, Altholz in industriellem Maßstab in kohlenstoffarmes Gas und Biokohlenstoff umzuwandeln, entspricht genau den Bedürfnissen der europäischen Industrie- und Energieverbraucher."

Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wird CHAR Tech gegen Entgelt mit der Prozessgestaltung, dem Technologietransfer und der technischen Unterstützung beauftragt. GazoTech ist für die Lieferung von HTP-Ausrüstung unter Lizenz für die Projekte verantwortlich. CHAR Tech erhält eine einmalige Lizenzgebühr bei Lieferung der lizenzierten HTP-Ausrüstung an ein Projekt sowie laufende, an die Biokohlenstoffproduktion gekoppelte Lizenzgebühren. Diese Lizenzstruktur ermöglicht es CHAR Tech, Einnahmen zu erzielen, ohne Kapital auf Projektebene einsetzen zu müssen.

Die Vereinbarung bietet CHAR Tech außerdem die Möglichkeit, vorbehaltlich weiterer Verhandlungen, sich am Eigenkapital von Projekten zu beteiligen, die von GazoTech unter Verwendung der lizenzierten Technologie entwickelt werden.

Die Anlage für erneuerbare Energien in Thorold von CHAR Tech ist als Kommanditgesellschaft mit der BMI Group strukturiert, an der CHAR Tech zu 50 % beteiligt ist.

Über CHAR Technologies Ltd.

CHAR Tech (TSXV:YES) (FWB:68K) ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen, das neuartige Hochtemperatur-Pyrolyse-Systeme ("HTP") entwickelt, mit denen nicht vermarktbares Holz und organische Abfälle zu zwei erneuerbaren Energiequellen verarbeitet werden: erneuerbares Erdgas oder grüner Wasserstoff sowie fester Biokohlenstoff, der als klimaneutraler Ersatz für metallurgische Kohle dient.

Die HTP-Plattform von CHAR Tech treibt auch eine neue vertikale Entwicklung voran, die sich auf die dauerhafte Zerstörung von PFAS in Klärschlamm aus Abwasser konzentriert. Das System arbeitet bei Temperaturen, die ausreichen, um langkettige fluorierte Verbindungen abzubauen, und ermöglicht es Kommunen und Industriebetrieben, PFAS zu beseitigen und gleichzeitig Klärschlamm in Energie und kohlenstoffarme feste Produkte umzuwandeln.

Über GazoTech SAS

GazoTech ist ein in Frankreich ansässiger Entwickler von Technologien und Projekten, die die Abhängigkeit von fossilem Erdgas verringern, indem sie durch die pyrolytische Vergasung von Restbiomasse und Abfällen kohlenstoffarmes Gas für den industriellen Einsatz vor Ort oder die Einspeisung ins Netz produzieren und dabei Nebenprodukte wie Biokohle für landwirtschaftliche Zwecke oder Biokohlenstoff für industrielle Anwendungen als Kohleersatz verwerten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew White

Chief Executive Officer

CHAR Technologies Ltd.

E: andrew.white@chartechnologies.com

T: 866 521-3654

Galen Cranston

Director of Stakeholder Relations

CHAR Technologies Ltd.

E: gcranston@chartechnologies.com

T: 647-546-5633

Website: www.chartechnologies.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen enthalten "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") über CHAR und dessen Geschäftstätigkeit und Betrieb. Die Wörter "können", "würden", "werden", "beabsichtigen", "voraussehen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf CHAR Tech sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung der gesamten Anlage, zur Sicherung der Projektfinanzierung, zu Erwartungen hinsichtlich der Abnahmevereinbarungen, zu zukünftigen Plänen, zum Betrieb und zu Aktivitäten, zu Erwartungen hinsichtlich der Produktionssteigerung sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten von CHAR Tech in Bezug auf zukünftige Ereignisse und die CHAR Tech derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Dazu zählen unter anderem jene Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten von CHAR Tech beschrieben oder genannt werden, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten kanadischen Provinzen eingereicht wurden, einschließlich der Management's Discussion & Analysis vom 27. Januar 2026 für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, die unter dem Unternehmensprofil von CHAR Tech auf www.sedarplus.ca abrufbar sind. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Darüber hinaus übernimmt CHAR Tech keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und CHAR Tech übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

