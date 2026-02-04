EQS-News: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat bestellt Jörn Caumanns zum neuen CFO der SEVEN PRINCIPLES AG



04.02.2026 / 15:05 CET/CEST

Köln, 4. Februar 2026. Der Aufsichtsrat der SEVEN PRINCIPLES AG (7P), einem deutschen IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, hat Herrn Jörn Caumanns mit Wirkung zum 1. März 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt.

Herr Caumanns wird in seiner Funktion die Position des Chief Financial Officer (CFO) übernehmen. Damit wird der derzeit aus einem Mitglied bestehende Vorstand zum genannten Zeitpunkt erweitert. Der Vertrag mit Herrn Caumanns hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Der Aufsichtsrat freut sich, mit Herrn Caumanns einen erfahrenen Experten mit großer Transaktionserfahrung für das Unternehmen gewonnen zu haben.

Über die SEVEN PRINCIPLES AG

Empowering IT that matters most. Als europäischer Partner für regulierte Branchen sichern wir die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit kritischer Organisationen. Unsere resilienten IT-Lösungen verbinden technologische Exzellenz mit regulatorischem Know-how und gewährleisten Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit digitaler Kernsysteme - zuverlässig und unter allen Bedingungen.

