Köln (ots) -Während große Konzerne ihre DEI-Programme streichen und Diversität in manchen Vorstandsetagen wieder als "nice to have" gilt, geht der Kölner SPKR CLUB bewusst in die Gegenrichtung: Die Speaker-Agentur der Kommunikationsberatung Drei Brueder setzt 2026 verstärkt auf weibliche Stimmen und diverse Perspektiven auf Bühnen. "Gerade jetzt, wo viele Unternehmen ihre Diversity-Bemühungen zurückfahren, ist es wichtiger denn je, Vielfalt sichtbar zu machen - und davon rücken wir nicht ab", sagt Gründerin Dr. Marie-Christine Frank.Im neuen Whitepaper präsentiert der SPKR CLUB sieben Keynote-Trends für 2026 - und zeigt, dass die spannendsten Perspektiven oft von denen kommen, die bisher zu selten gehört wurden.Dr. Marie-Christine Frank: "In einem Jahr, in dem alles immer lauter nach Aufmerksamkeit schreit, fehlt vielen das Wichtigste: Zuversicht und Orientierung. Unsere Speaker liefern neue Perspektiven, Wissen und konkrete Tipps. Im neuen Whitepaper zeigen wir, welche Themen uns 2026 bewegen - und wer sie auf die Bühne bringt."Sieben Themen, die 2026 prägenWas bewegt Unternehmen, Teams und Führungskräfte in diesem Jahr? Welche Fragen stellen sich Eventveranstalter:innen, wenn sie ihre Konferenzen planen? Der SPKR CLUB hat die relevantesten Themenfelder analysiert - und für jedes die passenden Expert:innen im Portfolio:1. Mit Mut in FührungEffizienz ist wichtig - doch zu harter Druck zerstört Motivation. Führung 2026 braucht Balance: Human-Centric Leadership für Vertrauen, KI-Augmented Leadership für Tech-Vorsprung mit Verantwortung - so wie es Nicola Winter, ehemalige Eurofighter-Pilotin und Reserve-Astronautin, auf der Bühne vermittelt.2. KI: Performance-Boost oder Trashification?KI spart Zeit, bringt aber kaum messbare Produktivität und kann die Motivation killen. Expert:innen wie Barbara Lampl, die als Beraterin führende Tech-Konzerne im Silicon Valley und Unternehmen in Europa betreut, erklären, wie sich KI erfolgreich und rechtskonform nutzen lässt.3. New Work, Empowerment und Sustainability bleibenJetzt wieder Ernst, jetzt wieder Disziplin, jetzt wieder Business as usual? Auch wenn der Ruf nach Rückbau von flexibler Arbeit und nachhaltiger Wirtschaft lauter wird - wer jetzt aufgibt, verpasst den entscheidenden Punkt: Wachstum entsteht genau dort, wo es unbequem wird. Warum Rückschläge dazugehören und was man aus Fuck-ups lernt, berichtet Dr. Kasia Mol-Wolf.4. Longevity, Lifestyle-Medizin & Mental HealthGesundheit ist nie one size fits all. Personalisierte Prävention macht Unternehmen und Menschen leistungsfähiger - so wie es Dr. Anne Latz, Expertin für Lifestyle Medicine, vermittelt.5. Mastery: Motivation ist kein ZufallIncentives verpuffen, Purpose-Plakate langweilen. Der echte Hebel heißt Mastery - das Bedürfnis, in etwas wirklich gut zu werden. Danny aus den Birken, ehemaliger Eishockey-Profi, Nationaltorhüter und Olympia-Silbermedaillengewinner, übersetzt diese Erkenntnisse aus dem Leistungssport in die Sprache von Unternehmen.6. Deal! Souverän verhandeln und überzeugenMachtspiele statt Win-Win: Wer heute verhandelt, braucht Klarheit und Konfliktfähigkeit. Dr. Jennifer Helgert zeigt, wie man schwierige Gespräche souverän meistert und Konflikte in Chancen verwandelt.7. Sichtbarkeit für dein ThemaKI kann alles kopieren - außer dich. Wer in einem wachsenden digitalen Lärm relevant bleiben will, braucht eine klare Positionierung - so wie es auch Britta Behrens, LinkedIn-Expertin, ihrem Publikum vermittelt.Starke Moderatorinnen für starke EventsNeben Keynote-Speakern setzt der SPKR CLUB 2026 verstärkt auf starke Moderatorinnen: Alexandra Antwi-Boasiako und Anna Kreuzberg führen mit Haltung, Humor und Tiefgang durch Konferenzen, Panels und Preisverleihungen - auf Deutsch und Englisch.Das vollständige Line-upNeben den sieben Trend-Themen umfasst das SPKR-CLUB-Portfolio über 40 Expert:innen - von Tech-Leadership, Gen Z, KI und Performance über Diversity bis Breathwork. Im Whitepaper finden Sie zu jedem Trend passende Speaker:innen-Profile und Themenvorschläge.Das Whitepaper steht ab sofort zum Download bereit: SPKR CLUB Whitepaper 2026 (https://www.spkrclub.de/keynotetrends2026).Bei Interesse an einer Berichterstattung zum SPKR CLUB oder zum Whitepaper melden Sie sich gerne bei uns.Über den SPKR CLUB:Der SPKR CLUB ist eine lebendige Community, die Veranstalter mit außergewöhnlichen Speakern zusammenbringt. Ob neue Talente oder etablierte Thought Leader - der SPKR CLUB ist der Club unter den Speaker-Agenturen und bietet eine Plattform für spannende Persönlichkeiten, innovative Themen und Formate. Sowohl Veranstalter als auch Speaker profitieren von einem stressfreien Gig-Management und einem Netzwerk, das den Austausch fördert, Innovation herbeiführt und neue Impulse ins Rampenlicht stellt. Gegründet wurde der SPKR CLUB von Dr. Marie-Christine Frank, Geschäftsführerin der Kölner Agentur für strategische Kommunikation und PR-Beratung Drei Brueder. Mit dem Ziel: Mehr Sichtbarkeit für Vielfalt und innovative Stimmen, die das Publikum bewegen und die Gesellschaft nachhaltig verändern wollen. Mehr Informationen unter: www.spkrclub.de.Über Dr. Marie-Christine FrankDr. Marie-Christine Frank macht Menschen im öffentlichen Raum sichtbar - und wirksam. Mit ihrer Agentur Drei Brueder Kommunikation und Beratung arbeitet die promovierte Kommunikationsexpertin seit 2018 daran, Persönlichkeiten und Unternehmen Reichweite zu verschaffen - online UND auf realen Bühnen. Ihre Expertise: der Aufbau starker Personenmarken und Netzwerke. Das hat sie mit der Gründung des größten Kölner Frauennetzwerks Macherinnen bewiesen und bringt sie seit 2024 auch in den SPKR CLUB ein - einen Ort, an dem außergewöhnliche Vordenker:innen eine Bühne finden und echten Wandel vorantreiben. Weil: Wer etwas verändern will, muss sichtbar werden. Mehr Informationen unter: https://mariechristinefrank.de/Pressekontakt:MCF Drei Brueder Kommunikation und Beratung GmbHDr. Marie-Christine FrankLichtstraße 2150825 Kölnmarie@drei-brueder.de+49 1734825735Original-Content von: SPKR CLUB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176144/6210570