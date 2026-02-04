Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach vorläufigen Daten hat sich die Inflation in Schweden im Dezember im Einklang mit den Markterwartungen stabilisiert, so Postbank Research.Die von der Riksbank bevorzugte Inflationsrate mit festen Zinssätzen (CPIF) sei im Dezember 2025 gegenüber dem Vorjahr bei 2,1% und damit nahe am Inflationsziel von 2 Prozent geblieben. Die Märkte hätten deshalb für die absehbare Zukunft keine weiteren Schritte der Riksbank eingepreist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
