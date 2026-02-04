Bonn (www.anleihencheck.de) - Die norwegische Zentralbank beließ auf ihrer Sitzung am 22. Januar ihre Geldpolitik unverändert und somit den Leitzins bei 4,0%, so Postbank Research. Die Swap-Märkte würden vor dem Sommer nicht mit weiteren Zinssenkungen der Norges Bank rechnen.Die Dezember-Daten hätten gezeigt, dass die von der Norges Bank bevorzugte Kerninflationsrate (CPI-ATE) im Jahresvergleich von 3,0% auf 3,1% gestiegen sei, also anhaltend über dem Inflationsziel der Zentralbank von 2,5% liege. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de