Das Zittern im Software-Sektor geht weiter. Anleger werfen teure KI-Storys aus dem Depot und parken Geld lieber bei Zyklikern. Zum US-Handelsstart heute sind die Futures gespalten: S&P 500 leicht im Plus, Nasdaq schwächer. Der neue Angstfaktor heißt Disruption. Auslöser der Verkaufswelle am Dienstag war ein frisches Automations-Tool von Anthropic - und der Markt hat das Thema noch nicht verdaut.Konjunktursensible Titel sind zum US-Start gefragt. Futures auf den Russell 2000 steigen rund 0,4 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
