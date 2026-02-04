© Foto: DALL*EDer Markt erlebt den härtesten Ausverkauf seit Jahren. Liquidationen, ETF-Abflüsse und Risikoaversion drücken Bitcoin nach unten. Experten warnen vor einem neuen Krypto-Winter.Der Kryptomarkt erlebt die heftigste Korrektur seit Jahren. Seit dem 29. Januar sind laut CoinGecko rund 468 Milliarden US-Dollar an Marktwert verschwunden, ausgelöst durch einen massiven, von Bitcoin angeführten Ausverkauf. Die Leitwährung fiel am Dienstag bis auf 72.877 US-Dollar, den tiefsten Stand seit der Wiederwahl von Donald Trump im November 2024 - einer Phase, in der viele auf eine besonders kryptofreundliche Regierung gesetzt hatten. Am Mittwoch stabilisierte sich Bitcoin zwar wieder auf etwa 76.000 …Den vollständigen Artikel lesen
