Die größte jährliche Veranstaltung für Optik und Photonik wartete in einer Woche voller Innovationen, Networking und Forschungserkenntnisse mit den besten und klügsten Köpfe der Branche auf

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, vereinte die globale Optik- und Photonik-Community in San Francisco, Kalifornien, zu einer weiteren erfolgreichen und spannenden Ausgabe der Photonics West. Mit mehr als 23.000 Registrierungen brachte die jährliche Konferenz und Fachmesse Teilnehmer aus 40 Ländern zusammen und unterstrich damit den internationalen und kollaborativen Charakter dieser interdisziplinären Branche. Die dynamische Veranstaltung fand vom 17. bis 22. Januar statt und umfasste 4.200 Fachvorträge in 100 Konferenzen, vier Bühnen mit branchenspezifischen Podiumsdiskussionen und Präsentationen, 49 Kurse und rund 1.600 Aussteller in fünf Ausstellungsbereichen: Photonics West, BiOS, Quantum West, AR VR MR sowie erstmals in diesem Jahr Vision Tech.

Attendees of the 2026 SPIE Photonics West fill the Moscone Center, where nearly 1,600 exhibitors showcased their products.

Durch die Erweiterung um die Vision Tech Expo, deren Fokus auf der Anwendung fortschrittlicher Vision-Technologien lag, zog die Messe in diesem Jahr ein neues Publikum an. Das begleitende Fachprogramm verdeutlichte zudem, wie Photonik-Innovationen Fortschritte in den Bereichen Fertigung, Automobilindustrie, Biowissenschaften, Landwirtschaft und Robotik ermöglichen. Auch im Hinblick auf die nächste Generation von Technologien, die auf den Markt kommen, hoben die Ausstellungen und Fachprogramme der AR VR MR und Quantum West die entscheidende Rolle der Photonik hervor.

Beim SPIE Global Business Forum am 19. Januar veröffentlichte SPIE zudem ihren jährlichen Optics and Global Industry Report, der die positive Stimmung in den Messehallen mit wirtschaftlichen Daten und Kontext untermauerte. Vor einem Publikum aus Führungskräften und Vordenkern der Photonik-Branche berichtete die Gesellschaft, dass der weltweite Jahresumsatz aus der Produktion von Kernkomponenten für Optik und Photonik im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 10 gestiegen ist und 381 Milliarden US-Dollar erreichte.

"Der jährliche Besuch der Photonics West ist die beste Möglichkeit, die Größe und den interdisziplinären Charakter unserer Branche zu erfahren", sagte Amy Hanlon, Director of Technology Outreach, die den Bericht präsentierte. "Wenn ich hierherkomme und über das Messegelände gehe, bin ich immer wieder beeindruckt von der Zahl der Menschen, der Innovationskraft der Unternehmen und der stetig wachsenden Vielfalt an Produkten, die sie entwickeln, um globale Herausforderungen zu bewältigen und den technologischen Fortschritt voranzutreiben. Die Eindrücke dieser Woche in Kombination mit den Daten aus dem Global Industry Report machen deutlich, dass Optik und Photonik Schlüsseltechnologien sind, die wirtschaftliches Wachstum ermöglichen, reale Probleme lösen und Innovationen auf den Markt bringen."

"Über Fachmessen und Industrieprogramme hinaus bot die SPIE Photonics West über 25 Plenarvorträge mit bahnbrechenden Forschungsergebnissen aus aller Welt sowie tausende zum Nachdenken anregende Präsentationen aus Wissenschaft und Industrie, die sämtliche Aspekte der Optik und Photonik in den Konferenzen BiOS, LASE, OPTO, Quantum West, AR|VR|MR und Vision Tech abdeckten. Im Rahmen der Prism Awards, dem elegantesten Ereignis der Messe, wurden Gewinner in neun Kategorien für ihre Vorreiterrolle bei innovativen Optik- und Photonikprodukten ausgezeichnet. Einen aufschlussreichen Blick auf künftige Prism-Award-Gewinner bot möglicherweise die 16.jährliche Startup Challenge, die sieben Finalisten die Chance gab, ihre innovativen, investitionsbereiten Optik- und Photoniktechnologien einer sechsköpfigen Branchenjury vorzustellen. Hier ging Coalesenz Inc. als Sieger hervor. Sowohl für Erstbesucher als auch für langjährige Teilnehmer bleibt die Photonics West das führende Event für Laser, biomedizinische Optik, Optoelektronik sowie Technologien für biophotonische, Quanten- und Vision-Anwendungen.

Steve Sokach, Director of Sales für SCHOTT North America, kommentierte: "Wir waren von Anfang an [bei der Photonics West] dabei." Auf die Frage, was SCHOTT jedes Jahr zur Rückkehr bewegt, antwortete Sokach: "Diese Gelegenheiten, zu sehen, wie sich der Markt entwickelt hat, zu sehen, was es Neues in der Branche gibt und die Evolution der Produkte zu beobachten. Einfach die Möglichkeit, mit so vielen Kunden gleichzeitig in Kontakt zu treten. Auch abzuwägen, was aufkommend ist, wo wir mitmischen müssen." Er fügte hinzu: "Das sind für uns erstklassige Marktinformationen. Um ein einfaches Beispiel zu nennen: Vor fünfzehn Jahren gab es noch keine Halle für AR/VR, und heute hat [SCHOTT] aufgrund der Erkenntnisse, die wir durch den Besuch von Messen wie der [Photonics West] gewonnen haben, eine prominente Präsenz in der AR VR MR-Ausstellung."

Brooke Nagle, Senior Manager of Marketing and Communications bei Optikos, besuchte zum ersten Mal die Photonics West. "Alle waren unglaublich gastfreundlich, und alles ist sehr gut beschildert, was ich sehr zu schätzen weiß." Auf die Frage nach den Kontakten, die sie während ihrer Zeit als Ausstellerin geknüpft hat, sagte sie: "Es laufen so viele Menschen herum, die einfach neugierig sind, und ich glaube, es ist diese Neugier, was diese Messe auszeichnet. [Die Photonics West] fühlt sich weniger nach Verkaufsdruck an, sondern mehr wie ein Gespräch."

"Wir verlassen die [Photonics West] jedes Mal mit klarem Fokus und neuen Ideen", so Stacie Foster, Marketing Manager bei TOPTICA Photonics und seit vielen Jahren Besucherin der Messe. "SPIE macht es am besten."

"Eines der inspirierenden Elemente der Photonics West ist es, Tausende von Optik- und Photonikfachleuten aller Erfahrungsstufen zu sehen, wie sie miteinander in Kontakt treten, sich vernetzen und Ideen austauschen", sagte der CEO von SPIE, Kent Rochford. "Dieses Weltklasse-Event ist für die Branche von entscheidender Bedeutung geworden, und wir sind stolz darauf, die globale Gemeinschaft jedes Jahr zusammenzubringen, um voneinander zu lernen, Trends zu verstehen und gemeinsam die Zukunft zu planen. Ich freue mich bereits jetzt auf die Gespräche und Innovationen auf der Photonics West 2027 im nächsten Januar."

Entdecken Sie die Highlights der Woche, einschließlich Links zu den Show Dailies und Medienberichten. Diese Seite wird laufend mit neuen Fotos und Artikeln aktualisiert, sobald sie verfügbar werden.

SPIE Photonics West 2027 findet vom 30. Januar bis 4. Februar im Moscone Center in San Francisco statt. Beiträge für das Event 2027 werden ab Frühjahr 2026 entgegengenommen.

