Dow Jones News
04.02.2026 16:03 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. Februar (vorläufige Fassung)

=== 
*** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede im Economic Club of Miami 
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q 
     (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV) 
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis 
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis 
  07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
  07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Erneuerungen 2026 (09:00 PK) 
*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q 
  07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q 
*** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q 
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q 
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: -1,3% gg Vm 
     zuvor:  +5,6% gg Vm 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich November 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  -0,1% gg Vm 
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz) 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm 
     zuvor:  +0,2% gg Vm 
  12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz) 
  13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll des geldpolitischen Rats 
     Bank Rate 
     PROGNOSE: 3,75% 
     zuvor:   3,75% 
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
     Einlagensatz 
     PROGNOSE: 2,00% 
     zuvor:   2,00% 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 212.000 
     zuvor:  209.000 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 
  15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht 
  16:00 US/Finanzminister Bessent bestätigt den Jahresbericht des 
     Financial Stability Oversight Council vor Senatsausschuss 
  16:50 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Kamingespräch mit Dekan der 
     Atlanta University School of Business 
*** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis 
*** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis 
  22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q 
*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q 
 
    - HK/Börsenfeiertag Hongkong 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 09:32 ET (14:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
