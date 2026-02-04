München (ots) -ardmediathek.deVanished (ARD Degeto Film)Thriller-Serie, Großbritannien/Frankreich 2026 (4 x 45 Min.)Ab 13. März 2026 | | für drei Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 21. März 2026 | 22:05 Uhr | Das ErsteDie Archäologin Alice Monroe (Kaley Cuoco) führt eine aufregende Romanze mit dem charismatischen Tom (Sam Claflin). Auf der Reise nach Südfrankreich verschwindet er plötzlich aus dem fahrenden Zug - doch der örtliche Polizeichef unternimmt nichts. Mit der Hilfe der Journalistin Héléne (Karin Viard) beginnt Alice nach Tom zu suchen, der mit seinem besten Freund Alex (Matthias Schweighöfer) eine Flüchtlingsorganisation betreibt. Je näher Alice dem Verschwundenen kommt, desto schmerzhafter erkennt sie: Tom ist nicht der, für den sie ihn hält! Jede Spur führt tiefer in eine abgründige Welt aus Menschenhandel, Ausbeutung und Gefahren.Holt - Der Windkraft-Schwindler (SWR/NDR/HR)Dokumentation (90 Min.)Ab 27. März 2026 | für zwei Jahre | in der ARD MediathekDer Dokumentarfilm erzählt von einen der größten Betrugsfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Hendrik Richard Holt gilt lange als Hoffnungsträger der Energiewende. Mit seiner als Familienunternehmen inszenierten Holt Holding verkauft er Energiekonzernen das Versprechen genehmigungsreifer Windkraftprojekte. Tatsächlich basieren diese auf gefälschten Unterlagen. Der Film zeigt, wie Selbstinszenierung, familiäre Verstrickung und politische Nähe ein Betrugssystem ermöglichten, das auf eine Beute von mehr als einer Milliarde Euro zielte und offenbart so die blinden Flecken eines Systems, das Erfolg allzu bereitwillig glaubt.Feuer & Flamme, Staffel 11 (WDR)Doku-Serie, Deutschland 2026 (10 x 45 Min.)Ab 4. März 2026 | für zwei Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 20. März 2026 | immer freitags, 20:15 Uhr | WDR FernsehenDie 11. Staffel der erfolgreichen Dokureihe gibt authentische Einblicke in den Arbeitsalltag der Duisburger Feuerwehr: vom Kaminbrand bis hin zum Wohnungsvollbrand mit Lebensgefahr. Eine packende Mischung aus Routine und Extremsituationen. Auch die Luftrettung spielt wieder eine zentrale Rolle: Die Crew des Christoph 9 nimmt das Publikum mit zu emotionalen und dramatischen Einsätzen, wie etwa bei einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin nach einer Kollision mit einem Pkw ihre Beine nicht mehr bewegen kann. Doch neben all der Dramatik zeigt die Serie auch die ruhigeren Seiten: Die Einsatzkräfte erleben diesmal die Wintermonate auf der Wache. Weihnachtsstimmung mit Plätzchenbacken und eine ungewöhnlich ruhige Silvesternacht zeigen den Alltag abseits der großen Einsätze.Weltspiegel Doku: GenZ in China - Vorwärts aufs Land! (NDR)Dokumentation, Deutschland 2026 (45 Min.)Ab 1. März 2026 | für zwei Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 1. März 2026 | 18:30 Uhr | Das ErsteJahrzehntelang waren Megacitys wie Shanghai oder Peking der Lebenstraum für Chinas Jugend. Doch das ändert sich. Zumindest in der Online-Welt. Angesagt sind auf einmal grüne Reisfelder und idyllische Berge. Das Landleben in China wird stylish in Social-Media-Kanälen glorifiziert, Influencer verkaufen Produkte vom Feld oder Dorfplatz. Dieser Trend wird von ganz oben gesteuert: Die Kommunistische Partei versucht seit Jahren gegen das Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land anzukämpfen. Jetzt sollen auch die Jungen - ob als Livestreamer, Hightech-Landwirte oder Teeverkoster - dazu beitragen, verlassene Dörfer und Vorstädte auf Vordermann zu bringen. Korrespondentin Marie von Mallinckrodt begleitet junge Menschen, die voller Inspiration ihr Glück auf dem Land suchen. Doch die Realität zeigt: Das echte Landleben hat wenig mit der Social-Media-Welt zu tun.Y-Kollektiv (BR/HR/Radio Bremen/WDR)Reportagen, Deutschland 2026 (20-45 Min.)Immer montags | für zwei Jahre | in der ARD MediathekAb 2. März 2026: Y-History Spezial: Verhütung? Frauensache! (BR/Radio Bremen)Während künstliche Intelligenz den Alltag verändert, basieren viele gängige Verhütungsmittel noch immer auf den medizinischen Prinzipien der 1960er Jahre. Melina Hoischen, besser bekannt als "Miss History", blickt auf 4.000 Jahre Verhütungsgeschichte zurück. Sie geht der Frage nach, wieso die Verantwortung für Empfängnisverhütung bis heute überwiegend bei Frauen liegt und weshalb eine zugelassene Pille für den Mann weiterhin auf sich warten lässt.Ab 9. März 2026: Weg vom Crack! Frauen in der Drogenszene (WDR)Der Crack-Konsum in Deutschland steigt. Vor allem in den Städten wird immer offener konsumiert, in Bahnhofsvierteln sieht man immer mehr Abhängige. In diese Welt taucht Reporterin Alexandra Bidian ein. Sie porträtiert eine crackabhängige Frau, erzählt, welche Faktoren die Crack-Szene befeuern und wie ein Weg aus der Abhängigkeit gelingen kann. Dazu ist Alexandra in der Stadt unterwegs, in der Gegensätze zwischen Arm und Reich besonders sichtbar werden: Düsseldorf.Ab 23. März 2026: Y-History: Syphilis - eine intime Geschichte (HR)Kaum eine Krankheit wurde so gefürchtet und stigmatisiert wie Syphilis - obwohl sie heilbar ist. Heute erlebt sie ein Comeback: Die Zahl der Neuinfektionen nimmt zu, seit 2010 um fast 50 Prozent. Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren. Reporterin Helena Brinkmann erforscht die Geschichte dieser Infektion und sie will wissen, warum Syphilis uns bis heute mit Scham erfüllt. Ein junger Mann erzählt, wie er sich angesteckt hat, wie sein Umfeld reagierte, welche Ängste ihn begleiten - und wie er mit der Krankheit lebt.team.recherche: Die Second Hand-Lüge - das Geschäft mit Deinem Gewissen (AT) (SWR)Reportage (25 Min.)Ab 5. März 2026 | für 12 Monate | in der ARD MediathekWer kennt das nicht: Der Kleiderschrank ist voll, die alten Klamotten müssen raus - aber zum Wegwerfen sind sie noch viel zu gut. Das Second Hand-Geschäft boomt wie nie. Wer wiederverkauft handelt nachhaltig, verantwortungsvoll und umweltbewusst, so versprechen es die Konzerne auf ihren Plattformen. Klingt fantastisch - aber stimmt das auch? Mit einem Tracking-Experiment verfolgt das team.recherche den Weg der aussortierten Kleidung rund um den Globus. Wie nachhaltig ist der Second Hand-Markt wirklich? Was passiert mit den Millionen Kleidungsstücken, die niemand mehr kaufen will? Wer macht Geschäfte mit dem Preloved-Hype - und wer zahlt den Preis?Hundschuldig (MDR)Spielfilm, Schweiz/Frankreich 2024 (85 Min.)Ab 6. März 2026 | für 30 Tage| in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 10. März 2026 | 22:55 Uhr | MDR-FernsehenDie idealistische Anwältin Avril (Lætitia Dosch) ist auf aussichtslose Fälle spezialisiert. Nach ihrer letzten Niederlage vor Gericht schwört sie sich, ihren nächsten Fall zu gewinnen. Ihr neuester Mandant Dariuch (François Damiens) bittet Avril darum, seinen Hund Cosmos zu verteidigen. Das Tier hat bereits drei Menschen gebissen. Sollte Avril den Fall verlieren, wird Cosmos eingeschläfert. Es folgt ein unerwarteter wie auch turbulenter Prozess.Lætitia Doschs fulminantes Spielfilmdebüt ist eine emotionale Achterbahnfahrt voller absurd-komischer und tief bewegender Momente. In der Hauptrolle ihrer Komödie begeistert sie selbst neben einem brillant aufspielenden Cast - allen voran dem charismatischen Kodi als vierbeinigem Angeklagten. Deutsche Free-TV-Premiere.Better than Beef by Maya Leinenbach (SR)Dokumentation (60 Min.)Ab 11. März 2026 | in der ARD MediathekMaya Leinenbachs Marke @fitgreenmind ist eine Erfolgsgeschichte. Knapp sieben Millionen Menschen folgen der Food-Influencerin auf Social Media, lieben ihre einfachen und kreativen plant-based Rezepte. Jetzt startet die 21-Jährige ihr erstes Doku-Format - für die ARD Mediathek. Sie nimmt uns mit auf eine kulinarische Reise nach Mallorca. Dort trifft sie Ex-Nationaltorwart René Adler, ihr Kindheitsidol. Er liebt Tapas, gerne mit Fisch und Fleisch. Schafft Maya es, René zu überzeugen, dass ihre plant-based-Variante "Better than Beef" ist?Tödlicher Himalaya (SWR)Doku-Serie (3 x 30 Min.)Ab 12. März 2026 | für zwei Jahre | in der ARD MediathekDie Extrembergsteiger Benedikt Böhm und Sebastian Haag verbindet eine tiefe Freundschaft, die 2014 tragisch endet. Bei einer Expedition im Himalaya reißt eine Lawine Sebastian in den Tod. Zwanzig Jahre später kehrt Benedikt an den Ort zurück, an dem alles begann: Gemeinsame Erfolge, Weltrekorde im Speed-Bergsteigen und ein Gefühl grenzenloser Stärke treffen auf Niederlagen, tödliche Unfälle und Lawinenunglücke und offenbaren Gefahren und die Zerbrechlichkeit des Extrembergsteigens. "Tödlicher Himalaya" erzählt in drei Teilen die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft, eines schweren Abschieds und vom langen Weg, endlich Frieden zu schließen.Mein Körper. Meine Limits (BR)Wissen-Doku (45 Min.)Ab 17. März 2026 | für fünf Jahre | in der ARD MediathekDer menschliche Körper ist eine "Hochleistungsmaschine" - anpassungsfähig, widerstandsfähig und erstaunlich leistungsfähig. Seit jeher versucht der Mensch an seine Limits zu gehen, Grenzen auszuloten. Die Doku fragt: Wie belastbar ist der menschliche Körper wirklich? Wo liegen seine Grenzen? Und was passiert, wenn wir sie überschreiten? Von ihren Erfahrungen berichten der Abenteurer und Outdoorsportler Stefan Santifaller, der Para-Weitspringer und frischgebackener Weltmeister Markus Rehm und Claudia Lemberger, die versucht, ihre chronischen Schmerzen mit Neuroathletik-Coach Lars Lienhard in den Griff zu bekommen.Unter Buckelwalen - Auf den Spuren ihrer Sprache (NDR)Natur-Doku (50 Min.)Ab 19. März 2026 | exklusiv in der ARD MediathekDer Gesang der Buckelwale gibt der Forschung bis heute Rätsel auf: Dient er der Partnersuche, der Orientierung, dem Austausch von Erinnerungen - oder ist er gar eine Warnung? Warum singen einige männliche Buckelwale und andere nicht? Unterwasserkamerafrau Christina Karliczek Skoglund taucht mitten hinein in die Welt der Buckelwale. Sie erlebt hautnah, wie sich die Giganten dramatische Kämpfe liefern und ihre Rivalen in verwirrende Blasen-Vorhänge hüllen. Auf ihrer Suche nach einem "Sänger" begegnet sie gemeinsam mit dem Meeresbiologen und Unterwasserkameramann Florian Graner neugierigen Kälbern, starken Müttern und einem Jungtier, das mit Delfinen spielt. Und sie trifft Wissenschaftler:innen, die versuchen, den "Code der Wale" zu entschlüsseln.Seconds, Staffel 2 (NDR)Deutsch-finnische Krimi-Serie (6 x 50 Min.)Ab 20. März 2026 | für ein Jahr | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 25. März ab 22:50 Uhr und 26. März ab 23:30 Uhr | NDR FernsehenEin Hochhaus stürzt während der Bauarbeiten ein - dutzende Menschen werden auf der Stelle getötet, andere in den Trümmern eingeschlossen. Die leitende Unfallermittlerin Marita Kaila (Leena Pöysti) und ihr Team stehen vor einer völlig neuen Herausforderung: einer Katastrophe, die noch immer andauert. Zwei Gruppen sind lebend unter den Trümmern verschüttet und können nicht gleichzeitig gerettet werden. Unter ihnen befindet sich die Tochter des zuständigen, millionenschweren Bauunternehmers, was den öffentlichen Druck auf die Entscheidung über Leben und Tod erhöht.Die Tragödie weckt traumatische Erinnerungen in Marita: Ihrer Schwester ist als Teenager tödlich verunglückt. Eigentlich müsste sie ihre Gefühle beiseiteschieben, was jedoch durch den Besuch ihres Vaters (Dietrich Hollinderbäumer) erschwert wird. Marita ist gezwungen, sich mit tief vergrabenen Gefühlen der Trauer und Schuld auseinanderzusetzen.Die Pfefferkörner, 22. Staffel (NDR)Kinder-Krimiserie (13 x 28 Min.)Ab 21. März 2026 | für fünf Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 21. März 2026 | 8:55 Uhr | Das ErsteDie Pfefferkörner sind zurück. In der ersten Folge der neuen Staffel wird Taara (Josefine Maxima) durch einen Unfall in der Schule verletzt und ihr Beitrag zum Schulwettbewerb zerstört. Außerdem wurde die Werkstatt komplett verwüstet. Nicht der erste Fall von Vandalismus an der Schule. Wer könnte dahinterstecken? Als sie einen schüchternen Fünftklässler, der womöglich etwas gesehen haben könnte, dazu befragen wollen, entpuppt dieser sich als der Täter! Doch schnell wird den Pfefferkörnern klar, dass etwas viel Größeres hinter all den Vorfällen steckt: An der Schule werden Drohnachrichten an ausgewählte Fünftklässler verschickt, die diese zur Teilnahme an gefährlichen Challenges zwingen.Me, Myself, Mallorca (SWR/NDR)Doku-Soap (6 x 45 Min.)Ab 24. März 2026 | in der ARD MediathekEine Insel, fünf Frauen, viele Temperamente: Zwischen Traum-Hochzeiten, Luxusimmobilien, exklusiven Partys und dem harten Weg zum eigenen Ballermann-Hit begleitet die glamouröse Doku-Soap fünf Frauen auf der Jagd nach dem großen Erfolg. Auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen treffen unterschiedliche Lebenswelten vor malerischer Kulisse auf ausgelassene Beachpartys, harte Abstürze und die Einsamkeit im Backstage.Steves Erbe (SWR/NDR/HR)Doku-Serie (3 x 30 Min.)Ab 26. März 2026 | in der ARD MediathekVor 50 Jahren wurde Apple gegründet - ein Unternehmen, das unsere Gesellschaft bis heute prägt. Die Doku zeigt den Aufstieg eines eigensinnigen Visionärs, der seinen Traum trotz erbitterter Konkurrenz, seines zerstörerischen Perfektionismus' und sogar der Verbannung aus dem eigenen Unternehmen nie aufgab. Wie schuf Steve Jobs die digitale Gegenwart und welche Deutschen begleiteten seinen Weg? Die dreiteilige Doku zeichnet ein authentisches und oft überraschendes Bild des umstrittenen Visionärs.Code of Silence - Tödliches Schweigen (ARD Degeto Film)Krimi-Serie, Großbritannien 2025 (6 x 45 Min.)Ab 26. März 2026 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 27. März 2026 | ab 23:55 Uhr | Das ErsteAlison Brooks (Rose Ayling-Ellis) ist seit Geburt gehörlos und arbeitet in der Kantine einer Polizeistation. Die junge Frau steckt in Geldnöten und versucht, ihr Leben neu zu ordnen. Als Chefermittler James Marsh (Andrew Buchan) und Detective Ashleigh Francis (Charlotte Ritchie) eine Lippenleserin benötigen, um die Räuberbande von Helen Redman (Beth Goddard) zu observieren, engagieren sie Alison. Zwar übertrifft die schlagfertige Beobachterin alle Erwartungen, dennoch spürt sie Vorbehalte gegen ihre Eignung. Um zu zeigen, was sie kann, startet Alison eigene Ermittlungen - und lernt den Gangster Liam Barlow (Kieron Moore) kennen. Alison gerät in einen Konflikt: Sie möchte ihren Job als Informantin machen - aber auch Liam vor einem Fehler bewahren. Als der dreiste Raub eskaliert, gerät sie selbst in Gefahr. 