Fürth (ots) -Geschmack, Inhalt und Preis überzeugen: Beim unabhängigen Test von 20 jodierten Speisesalzen, einige davon mit Fluorid-Zusatz, konnte das NORMA-Produkt der Eigenmarke FEINE PRISE mit dem Gesamturteil "gut" überzeugen. Besonders bemerkenswert der Preis von nur 29 Cent pro 500 Gramm. Ein weiterer Beleg für die hohe Qualität des NORMA-Sortiments - zu dauerhaft günstigen Preisen!NORMA-Salz sorgt für mehr Geschmack und wichtige MikronährstoffeBeim FEINE PRISE Jodsalz mit Fluorid aus dem NORMA-Regal handelt es sich um ein Siedesalz, das aus unterirdischen Salzvorkommen in Deutschland gewonnen wird. Jodiertes Speisesalz wird laut ÖKO-TEST unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Ergänzung zu einer jodhaltigen Kost empfohlen.Getestet wurden insgesamt 20 jodierte Speisesalze aus Discountern, Super- und Drogeriemärkten sowie Bioläden. Das NORMA-Produkt erzielte das Gesamturteil "gut". Auch das Testergebnis bei den Inhaltsstoffen lautet "gut"; bei der weitergehenden Untersuchung erhielt das Salz von FEINE PRISE sogar das Prädikat "sehr gut".Erneut beweist NORMA damit, dass Kundinnen und Kunden auch im Discounter-Regal hochwertige Produkte erwarten dürfen - ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.