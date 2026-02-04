© Foto: wallstreetOnlineTACO- und Big-Mac-Trade: Dahinter steckt ein gefährliches Muster aus politischen Ansagen, hektischen Marktreaktionen und schnellen Rückziehern. Seit US-Präsident Donald Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat, reagieren Händler immer häufiger auf Beiträge auf Truth Social. Im vergangenen Jahr entstand der TACO-Trade (Trump Always Chickens Out), der auf der Annahme beruhte, dass der US-Präsident bei zu negativen Marktreaktionen seine gewagten Schritte zurückfahren würde. Und 2026 hat bereits zwei weitere Akronymänderungen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Weißen Hauses hervorgebracht. Nachdem Trump am Wochenende eine einjährige Obergrenze von 10 Prozent für Kreditkartenzinsen gefordert …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE