Kostenloses Webinar - Selbsttest Börsenpsychologie - haben Sie Ihre Emotionen im Griff?



Werbung







Am heutigen Mittwoch (04.02.2026) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Selbsttest Börsenpsychologie - haben Sie Ihre Emotionen im Griff?" ein.



Vielleicht haben Sie es selbst schon einmal erlebt oder davon gehört. Entscheidungen bei der Anlage sollten wohl überlegt und nicht aus dem Bauch heraus getroffen werden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Darum widmen wir uns im heutigen Webinar den psychologischen Stolpersteinen, welche in der Börsenwelt auftreten könnten. Zudem zeigen wir Ihnen mit verschiedenen Experimenten, wie Sie künftig kühlen Kopf bewahren. Unser Experte Julius Weiß wird mit Ihnen gemeinsam im heutigen Webinar besprechen was man unter Behavioral Finance und dem Homo Oeconomicus versteht. Hierzu haben wir mehrere Beispiele vorbereitet, um verschiedene Situationen aufzuzeigen, in welchen Anlegerinnen und Anleger dazu neigen, emotional statt rational zu agieren. Wie würden Sie in diesen Situationen entscheiden?



Wie gewohnt haben Sie außerdem die Möglichkeit, live Ihre Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 04. Februar um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













