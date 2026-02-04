The Home Depot (HD): Baumarkt-Gigant lässt den Gesamtmarkt stehen!

Startschuss für eine neue Rekordrallye oder Bullenfalle?

Rückblick

Nach einer längeren Abwärtsphase (September bis Januar) hat die Aktie des weltweit größten Einzelhändlers für Heimwerkerbedarf im Bereich von ca. 340 US-Dollar einen Boden gefunden. Seit Jahresbeginn 2026 sehen wir einen dynamischen Aufwärtstrend.

Home Depot-Aktie: Chart vom 04.02.2026, Kürzel: HD, Kurs: 387.98 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs liegt nach dem Test des EMA 50 stabil über der 20-Tagelinie. Die Aktie kämpft aktuell mit dem Widerstand bei 388 USD. Dies ist die entscheidende Marke - bei einem erfolgreichen Ausbruch wird technisch der Weg frei in Richtung des Allzeithochs 426 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Ausbruch scheitern, ist der erste logische Anlaufpunkt der EMA 20. Ein Fall unter das markante Januar-Tief würde das aktuelle Aufwärts-Momentum komplett zerstören.

Meinung

Home Depot zeigt eine starke relative Stärke zum Gesamtmarkt. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 ist für den 24. Februar geplant. Analysten erwarten ein EPS von rund 3,02 USD. Ein moderates Umsatzwachstum von 2,5 % bis 4,5 % wurde für 2026 in Aussicht gestellt. Nachdem der US-Häusermarkt 2025 unter hohen Zinsen litt, hoffen Anleger auf eine Erholung. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,4 %, und das Unternehmen hat eine beeindruckende Historie von 15 Jahren kontinuierlicher Steigerungen. Entscheidend wird sein, ob die kommenden Quartalszahlen Ende Februar den nötigen Rückenwind zum Angriff auf das Allzeithoch liefern.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 379.39 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.63 Mrd. USD

Meine Meinung zu Home Depot ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in HD hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

