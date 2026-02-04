Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000136046 Vita Resources NL 04.02.2026 AU0000453698 Vita Resources NL 05.02.2026 Tausch 1:1
AU0000109910 Iron Bear Resources Ltd. 04.02.2026 AU0000453557 Iron Bear Resources Ltd. 05.02.2026 Tausch 1:1
US82621A1043 Siemens Energy AG ADR 04.02.2026 US82621A2033 Siemens Energy AG ADR 05.02.2026 Tausch 1:1
