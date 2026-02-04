Michael Burry warnt vor einer Bitcoin-"Todesspirale". Ein weiterer Rutsch um zehn Prozent könnte Zwangsverkäufe auslösen und Strategy hart treffen. Bitcoin fiel zuletzt bis auf 72.877 US-Dollar. Was kommt als Nächstes? Der Star-Investor Michael Burry warnt vor einer gefährlichen Kettenreaktion am Kryptomarkt. Ein weiterer Ausverkauf bei Bitcoin könne sich zu einer sich selbst verstärkenden "Todesspirale" entwickeln und Unternehmen dauerhaft beschädigen, die den Token im vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
