Wien (www.fondscheck.de) - Der ETF-Boom unter Privatanlegern ist ungebrochen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Jahr 2025 seien in Kontinentaleuropa monatlich 15,1 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt worden, zeige eine Studie des Branchendiensts "Extra-ETF" im Auftrag von BlackRock. Das entspreche einem Anstieg um 39,8 Prozent zum Vorjahr. Den Daten zufolge hätten europäische Anleger allein über Sparpläne 2025 insgesamt 22,7 Milliarden Euro in die börsengehandelten Fonds investiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
