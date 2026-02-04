Beim Hacker-Wettbewerb Pwn2Own Automotive 2026 haben sich Sicherheitsforscher verabredet, gezielt Ladesäulen und E-Autos zu strapazieren. Dabei traten etliche Sicherheitslücken zu Tage. Highlight: Ein Team bekam es hin, das Egoshooter-Spiel "Doom" auf einer Ladesäule von Alpitronic zu zocken. Hacken für den guten Zweck: Bei den Pwn2Own-Kontests treffen sich Software-Sicherheitsexperten, um IT-Geräte zu attackieren, ihre Sicherheitslücken dadurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
