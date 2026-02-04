© Foto: Daniel Kalker - picture allianceKurz vor den Quartalszahlen stockt Cathie Wood ihre Alphabet-Wette deutlich auf. Der Markt schaut gespannt auf Ausblick, Investitionen und Wachstum.Cathie Wood positioniert sich erneut deutlich im Technologiesektor. Ihre Investmentgesellschaft ARK Invest hat ihre Beteiligung an Alphabet unmittelbar vor der Vorlage der Quartalszahlen ausgebaut. Das berichtet Seeking Alpha unter Berufung auf die Handelsdaten der Fonds. Am 3. Februar kaufte der ARK Autonomous Technology and Robotics ETF insgesamt 11.168 Aktien von Alphabet. Parallel erwarb der ARK Space and Defense Innovation ETF weitere 1.422 Anteile. Bereits einen Tag zuvor hatten beide Fonds zusammen 37.745 Aktien des Google-Konzerns …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE