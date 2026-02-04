Der Goldpreis hat die Märkte in den vergangenen Tagen mit seinem Absturz auf eine harte Probe gestellt. Erst ein abrupter Rücksetzer, dann eine ebenso schnelle Gegenbewegung. Für viele Anleger fühlte sich das wie ein Kontrollverlust an. Doch ein genauer Blick zeigt: Was wie ein Bruch aussah, war vor allem eines, ein Schockmoment in einem intakten Bullenmarkt! Wenn selbst Gold ins Rutschen gerät Der jüngste Preisrutsch kam nicht aus dem Nichts. Nach der vorangegangenen Rekordjagd war der Markt kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
