ZenaTech startet mit neuer KI-Drohne in wachstumsstarken Vermessungsmarkt

ZenaTech Inc. hat mit der Markteinführung der IQ Quad einen wichtigen Schritt in Richtung Wachstum in den Bereichen Landvermessung, Bauwesen und Stadtplanung gemacht. Die neue VTOL-KI-Drohne wurde von der Tochtergesellschaft ZenaDrone speziell für exakte Vermessungen entwickelt und ist Teil der firmeneigenen Drone-as-a-Service-(DaaS)-Plattform. Erste Einsätze an ausgewählten Standorten sind zeitnah geplant, eine internationale Ausweitung soll folgen.

Strategischer Impuls für datenintensive Branchen

Mit der neuen Drohnenlösung reagiert ZenaTech auf die wachsende Nachfrage nach spezialisierten KI-gestützten Technologien in Branchen mit hoher Wertschöpfung. Der Markt für Landvermessung gilt als wachstumsstark, aber unterversorgt. Genau hier setzt der IQ Quad an. Die Drohne wurde gezielt entwickelt, um Geschwindigkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit in den Mittelpunkt zu stellen - zentrale Anforderungen für moderne Vermessungslösungen. Gleichzeitig stärkt ZenaTech damit sein vertikal integriertes DaaS-Modell und erweitert die Grundlage für wiederkehrende Umsätze.

Hochpräzise Technik für vielseitige Anwendungen

Die IQ Quad ist als mittelgroßer Quadcopter konzipiert und eignet sich für verschiedene Einsatzbereiche. Mit 4K-Kameras, LiDAR-, Multispektral- und Wärmesensoren ausgestattet, kann sie detaillierte Luftbilddaten auch in schwierigen Geländeprofilen erfassen. Funktionen wie Hinderniserkennung, Geländefolgesensorik und 360-Grad-Umfeldüberwachung sorgen für zusätzliche Sicherheit und Effizienz. Ziel ist es, mit der Drohne hochpräzise Geodaten für professionelle Kartierungen und 3D-Modelle bereitzustellen - von Infrastrukturprojekten bis zur Stadtentwicklung.

Kompakt, robust und einsatzbereit

Die Drohne besteht aus einem widerstandsfähigen Carbonfaserrahmen, ist wetterfest und verfügt über klappbare Arme für leichten Transport. Eine autonome Aufladung über Ladestation macht sie besonders praktisch im Feldeinsatz. Ihre Nutzlast von 2 bis 3 Kilogramm erlaubt die Integration verschiedener Sensorik-Module. Mit einer Flugzeit von bis zu 45 Minuten und einer Reichweite von 5 Kilometern zeigt sich der IQ Quad als leistungsfähiges Werkzeug für präzise und flexible Anwendungen.

Wachstumschancen in Milliardenmärkten

Die Prognosen für den Markt drohnengestützter Vermessungsdienste sind klar: Analysten erwarten ein jährliches Wachstum von über 19%. Derzeit auf 2 Mrd. Dollar beziffert, könnte das Marktvolumen bis 2033 auf über 11?Mrd. Dollar steigen. Noch größer ist das Potenzial des gesamten Vermessungs- und Kartierungsmarkts - hier wird mit einem Wachstum auf 50 Mrd. Dollar gerechnet, getragen von der zunehmenden Verdrängung herkömmlicher Methoden durch moderne Drohnentechnologie und Datenanalyse.

Skalierbares Geschäftsmodell mit langfristiger Perspektive

ZenaTech kombiniert die technische Innovation der IQ Quad mit einem skalierbaren Geschäftsmodell. Über die Drone-as-a-Service-Plattform werden sowohl On-Demand- als auch Abonnement-Modelle angeboten - von Vermessung über Wartung bis hin zur Präzisionslandwirtschaft. Durch gezielte Übernahmen etablierter Dienstleistungsunternehmen entsteht ein leistungsfähiges Netzwerk mit direktem Cashflow-Potenzial. Im ersten Geschäftsjahr wurden bereits 19 Standorte in den USA sowie drei internationale DaaS-Zentren aufgebaut. Das Unternehmen positioniert sich damit als zuverlässiger Technologiepartner für Industrie und öffentliche Hand - mit einer Plattform, die auf Effizienz, Wiederholbarkeit und Wachstum ausgelegt ist.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-praesentiert-die-neue-drohne-iq-quad-von-zenadrone-die-das-wachstum-in-den-maerkten-landvermessung-bau-stadtplanung-und-oeffentliche-bauvorhaben-ankurbeln-soll/5013861/

