In der privaten Krankenversicherung konnte man letztes Jahr erneut ein stabiles Wachstum verbuchen. Laut dem PKV-Verband ist fast jeder Zweite in Deutschland privat versichert. Gleichzeitig machte sich jedoch erneut der starke Kostenschub bemerkbar, wodurch die Leistungsausgaben anstiegen. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV-Verband) hat die Zahlen für die private Krankenversicherung im Jahr 2025 verkündet. Demnach stieg die Gesamtzahl der Versicherungen auf 40,8 Millionen. Fast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact