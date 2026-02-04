EQS-News: Dahua Technology / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

BARCELONA, Spanien, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, präsentiert seine neuesten intelligenten Anzeige- und Steuerungslösungen auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2026 in Barcelona. Auf der Messe präsentiert Dahua ein umfassendes Sortiment an innovativen LED-Produkten und professionellen Display-Lösungen, die alle darauf ausgelegt sind, in professionellen und kommerziellen Umgebungen ein beeindruckendes, flexibles und zuverlässiges visuelles Erlebnis zu bieten. MiP-Bildschirm Die LED-Produkte der SM-Serie von Dahua für den Innenbereich verfügen über die fortschrittliche MiP-Technologie (MicroLED in Package) und bieten im Vergleich zu herkömmlichen COB-Displays einen höheren Kontrast, ein dunkleres Erscheinungsbild und feinere Bilddetails. Durch die Integration substratfreier MicroLED-Chips mittels Massive Transfer und fortschrittlicher RDL-Verpackung unterstützt die Serie eine nachhaltige Miniaturisierung, ultraweite Betrachtungswinkel von über 170°, Kontrastverhältnisse von bis zu 100.000:1 und eine verbesserte strukturelle Stabilität. Kreativer Spleißbildschirm Die LED-Produkte der SE-Serie für den Innenbereich nutzen die SMD-Verpackungstechnologie, um eine höhere Helligkeit und flexible Größen zu bieten, ideal für Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte. Die Serie ist in vier Pixelabständen und mehreren Gehäusegrößen erhältlich und unterstützt ineinandergreifende Gehäuse, eine 90-Grad-Drehung ohne Farbverschiebung, ultradünne 28-mm-Designs, optionale hochhelle Anzeigefenster und anpassbare Gehäusekanten für einfache unregelmäßige Formen. Gebogene LED-Leinwand für den Verleih Für den Verleih und kreative Umgebungen verfügt die gebogene LED-Leinwand für den Verleih über ein bogenförmiges Verriegelungssystem für die nahtlose Verbindung von flachen, konvexen und konkaven Leinwänden mit einstellbaren Winkeln von -10° bis 10° in Schritten von 2,5°. Die modulare Plattform und die integrierte Hot-Swap-fähige Powerbox ermöglichen eine schnelle Wartung und flexible Konfigurationen. Die Cube-Version unterstützt 90°-Ecken und mehrseitige Würfeldisplays mit werkzeugloser Installation und gemischten Montageoptionen. 135-Zoll faltbares All-in-One-LED-Display Dieses Flaggschiff-Display wurde für High-End-Anwendungen entwickelt, die von Führungskräftetagungen, Ausstellungshallen, Roadshows und E-Sport bis hin zu Villen, Clubs und Outdoor-Camping reichen. Es verfügt über einen 135-Zoll-1080p-Bildschirm mit vollständiger invertierter COB-Technologie, der augenschonendes Betrachten, hohe Haltbarkeit und einfache Wartung bietet. Das Gerät ist faltbar, beweglich und um 65 cm höhenverstellbar, erfordert keine Installation und ist sofort einsatzbereit. Angetrieben von Android 14 (optional Windows) unterstützt es Multi-Screen-Anzeige, intelligente Kamerafunktionen, erweiterte Sicherheitsfunktionen und AI-gestützte Bedienung und bietet sofort einsatzbereite professionelle und unterhaltsame Erlebnisse. Lösung für Kommandozentralen Die N70 Control Room Solution bietet leistungsstarke Mehrkanal-Kamera-Decodierung, Ultra-HD-Signalerfassung und -anzeige, flexible Steuerung, breite Protokollkompatibilität und anpassbare Ausgänge für LED- und LCD-Bildschirme. Die AVoIP-Lösung ermöglicht eine effiziente KVM-Fernsteuerung, eine hochwertige Videoübertragung mit geringer Latenz, eine unbegrenzte Systemerweiterung und eine regionenübergreifende Zusammenarbeit und bietet so ein nahtloses AV-Management für Kommandozentralen und groß angelegte Operationen. Kommerzielle Display-Lösung Dahua bietet vielseitige Digital Signage für den Innen- und Außenbereich. Die Modelle für den Außenbereich (43-65 Zoll) bieten hohe Helligkeit, wetterfesten Schutz und zuverlässigen 24/7-Betrieb. Das Sortiment für den Innenbereich umfasst kostengünstige Kunststoff- und hochwertige ultraschlanke Metall-Wanddisplays sowie hochhelle Schaufensterdisplays mit bis zu 3000 cd/m² für gute Sichtbarkeit bei starker Sonneneinstrahlung. Diese Lösungen decken ein breites Spektrum an kommerziellen Display-Anforderungen ab, von Standardinstallationen bis hin zu hochwertigen Anwendungen im Einzelhandel und in Schaufenstern Um Dahuas Display-Produkte und -Lösungen kennenzulernen, besuchen Sie Stand 3S800 oder erfahren Sie mehr unter Dahua Display Website . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876728/image_997583_15159674.jpg

