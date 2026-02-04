Stuttgart (ots) -Mit Kretschmanns Abschied und einem grünen Kandidaten ohne Amtsbonus hat die CDU 2026 recht gute Chancen, die Macht im Land zurückzuerobern. Aber der Gegenwind aus Berlin ist heftig. Und laut Umfragen ist ihr Vorsprung nicht mehr so stabil, wie die CDU sich das wohl wünscht. Für Wähler im Land muss das nicht gleich eine Katastrophe sein. Schließlich stehen neben der CDU mit Hagel auch mit den Grünen und Cem Özdemir regierungserfahrene, pragmatische Parteien als Alternativen bereit. Was aus der CDU im Bund zuletzt ins Land geschwappt ist, wirkt über den Tag hinaus. Dass es allen Wettbewerbern nutzt, ihm selbst aber schadet, wird Hagel erbittern. Mehr noch: Er muss es auch fürchten.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6210669