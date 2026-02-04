© Foto: Will Oliver - EPABarclays sieht in jedem Fed-Neustart den gleichen Film: Ein neuer Chef, ein nervöser Markt, massive Rücksetzer. Die Wall Street bereitet sich auf die gefährlichsten Monate seit Jahren vor.Die Nominierung von Kevin Warsh zum neuen Vorsitzenden der US-Notenbank könnte den Aktienmarkt vor eine harte Belastungsprobe stellen. Analysen von Barclays zeigen, dass der S&P 500 historisch innerhalb der ersten sechs Monate nach Amtsantritt eines neuen Fed-Chefs im Durchschnitt 16 Prozent verliert - ein Muster, das bis ins Jahr 1930 zurückreicht. Bereits nach einem Monat lag der typische Rückgang bei 5 Prozent, nach drei Monaten bei 12 Prozent. Diese Übergangsphasen fielen damit sogar heftiger aus als …Den vollständigen Artikel lesen
