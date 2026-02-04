Macrobond, die globale Plattform für makroökonomische und Finanzdaten, gab die Einführung von Macrobond Amplify bekannt, einem browserbasierten Tool zur Verbreitung von Forschungsergebnissen, mit dem Ökonomen und Analysten ihren Kunden umfangreiche, interaktive Inhalte in großem Umfang bereitstellen können.

Amplify ermöglicht es Analysten und Forschungsteams, über statische Diagramme und PDFs hinauszugehen und interaktive, explorierbare Erkenntnisse zu liefern, die Vertrauen schaffen, die Zusammenarbeit fördern und eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen. Mit Amplify können Forschungsteams interaktive, überprüfbare Forschungsmodelle veröffentlichen, die Kunden direkt über Diagramme und dynamische Visualisierungen erkunden können. Durch die Weitergabe eines einfachen Links können Amplify-Nutzer ihre Forschungsergebnisse in großem Umfang sowohl an interne Partner als auch an Kunden verteilen.

"Mit der Weiterentwicklung der Forschungsbranche stehen Analysten und Ökonomen unter zunehmendem Druck, sicherzustellen, dass ihre Arbeit die richtigen Zielgruppen erreicht, transparent ist und die Stringenz ihres Denkens demonstriert", sagt Dan Seal, Chief Product Officer bei Macrobond. "Amplify nimmt die statischen Forschungsinhalte der Vergangenheit und erweckt sie als interaktive, transparente und wiederverwendbare Forschungsressource zum Leben."

Macrobond arbeitete bei der Entwicklung von Amplify eng mit den Schlüsselkunden Aviva Investors und BCA Research zusammen, um den Wert und Nutzen für moderne Forschungsteams zu validieren.

"Die interaktiven Ressourcen von Amplify ermöglichen es unserem Forschungsteam, als einzige Quelle der Wahrheit für unser gesamtes Unternehmen zu fungieren", sagte Mick Grady, Leiter der Anlagestrategie und Chefökonom bei Aviva Investors. "Amplify hat die Reichweite unserer Inhalte fast verfünffacht. Noch wichtiger ist jedoch, dass es unserem Team die Möglichkeit gibt, unseren Stakeholdern nützlichere, detailliertere Einblicke zu liefern, sodass wir unsere Zeit damit verbringen können, Ideen und Strategien zu diskutieren, anstatt über Fakten zu debattieren."

"Durch die interaktivere Gestaltung unserer Forschungsergebnisse erreichen wir mehr Menschen und machen sie nützlicher", so Garry Evans, Leiter Research Solutions bei BCA Research. "Wir freuen uns, Macrobond mit unserer Forschungskompetenz zu unterstützen, während das Unternehmen Amplify zu einem wirklich nützlichen Tool für Forscher und Investoren weiterentwickelt."

Weitere Informationen zu Macrobond Amplify oder eine Live-Demonstration finden Sie auf der Macrobond-Website.

Über Macrobond

Macrobond bietet die weltweit umfassendste integrierte Forschungsplattform, die Ökonomen, Analysten und Portfoliomanagern ermöglicht, schneller zu sehen, tiefer zu denken und klar zu handeln. Macrobond basiert auf Echtzeitdaten und kollaborativen Analysen und wird von den weltweit führenden Finanzinstituten als einzige Quelle für wirtschaftliche Informationen geschätzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.macrobond.com

